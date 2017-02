Olympisch kampioen leert vluchtelingen schaatsen

VOORST GEM VOORST - Olympisch kampioen Stefan Groothuis uit Voorst gaat vluchtelingen leren schaatsen. Hij gaat dinsdagmiddag met 18 asielzoekers uit de COA opvang in Zutphen schaatsen op de kunstijsbaan van De Scheg in Deventer.

Voor de vluchtelingen is het de eerste keer dat ze gaan schaatsen. Tijdens een sportclinic heeft Groothuis ze al wel wat schaatsoefeningen laten doen. Daaruit ontstond twee weken geleden het idee om het ook een keer écht te gaan doen, volgens Groothuis: 'Schaatsen kennen ze niet, hoewel we laatst wel wat schaatssprongen met ze gedaan hebben.'

Schaatsen zonder rekje

Groothuis heeft ervaring met het geven van clinics aan mensen die nog nooit geschaatst hebben, dus hij denkt dat het met de vluchtelingen ook wel gaat lukken: 'We gaan heel voorzichtig beginnen. Ze goed begeleiden. We hebben een heleboel mensen die willen helpen. Ze kunnen zich aan de boarding vasthouden, of anders aan een trainer.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Olympisch Kampioen Stefan Groothuis:

En je weet maar nooit wat zo'n clinic oplevert, aldus de Olympisch kampioen op de 1000 meter: 'Wie weet hebben we er wel iemand bij zitten die over een paar jaar de sterren van de hemel schaatst.'