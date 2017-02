Duikers zoeken tevergeefs naar drenkeling

Foto: politie Duiven

DUIVEN - Duikers van de brandweer hebben maandagmiddag in Duiven tevergeefs naar een drenkeling gezocht. Aanleiding voor de zoekactie was de vondst van een viskarretje in een sloot aan de Kerkstraat.

Volgens de plaatselijke politie had iemand het karretje in het water zien liggen en vervolgens de hulpdiensten gealarmeerd. Omdat brandweer en politie niet wisten of er een fiets of brommer aan vast zat, werd uit voorzorg een duikteam naar de plek gestuurd. Sloot afgezocht Eenmaal ter plaatse zagen de hulpverleners een deel van de aanhanger boven water uitsteken. Duikers hebben het karretje daarna op het droge gebracht. Na uitgebreid onderzoek in de sloot bleek dat er niemand in het water lag. De politie wil graag in contact komen met de eigenaar van het blauwe viskarretje. Foto: politie Duiven