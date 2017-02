Twee auto's volledig uitgebrand in Ede

EDE - In de Edese wijk Kernhem zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde aan de Bongeveen. Een derde auto liep brandschade op.

De brandweer kreeg de melding van de brand om kwart over twee.

De brandweer had moeite de parkeerplaats, gelegen als hofje tussen twee rijen woningen, te bereiken. De straten daar zijn op sommige plaatsen vrij krap en het brandweervoertuig kon een krappe bocht maar met moeite maken. Dat maakte voor de schade aan de auto's overigens niet veel uit, want de twee uitgebrande auto's stonden al in lichterlaaie.

Tijdens het blussen bleek dat een derde auto, die geparkeerd stond naast de twee uitgebrande auto's, aanzienlijke schade had opgelopen als gevolg van de brand.

De auto's stonden in Kernhem. Die wijk ligt naast de wijk Veldhuizen, waar vorig jaar veel auto's in vlammen op gingen