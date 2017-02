Eric Meijers: we zijn nog niet weg

GROESBEEK - Na twintig wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens winnen. Dat deed wel wat met Achilles-trainer Eric Meijers.

"Dat was al veel te lang geleden. Maar er is wel iets gebeurd binnen de groep, al een aantal weken terug, zeker met die nieuwe jongens. Meer profs, er zit meer karakter in. We staan nog ver achter, maar we spelen nog heel wat wedstrijden. Dit geeft een boost voor de komende wedstrijden. We zijn nog niet weg."

De trainer genoot van de manier waarop zijn ploeg Eindhoven bestreed. "Het was vanavond weer ouderwets. We scoren deze competitie haast niet en dan nu opeens vier doelpunten. En met een Emir Smajic die helemaal los ging, belooft het nog wel wat voor de komende weken. Het was vandaag hectisch en het kon alle kanten op. We hebben heel veel spirit toe en vermogen naar voren toe. We gingen voor de winst en zijn ook beloond. We hadden er al eerder recht op, nu is het gelukt."