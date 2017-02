Achilles-spits Smajic: doelpunten bijproduct van teamprestatie

GROESBEEK - Emir Smajic bekroonde een ijzersterk optreden namens Achilles'29 met twee doelpunten in de met 4-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven.

De Zweedse spits genoot van de zege. "We verdienden dit. We speelden al twee goede wedstrijden, maar nu hebben we echt laten zien dat we kunnen voetballen en scoren. Vlak ons nog niet uit. We werden een beetje nerveus toen zij scoorden en wij meer onder druk kwamen. Maar we reageerden daar goed op en zo viel de 4-3 nog."

Smajic is als spits niet alleen maar gefocust op doelpunten. "Een aanvaller moet altijd scoren, maar het belangrijkste is om in de eerste divisie te blijven. En doelpunten zijn altijd een bijproduct van een teamprestatie. Ik vind het Nederlandse voetbal leuk, daarom ben ik hierheen gekomen. Hier wordt aanvallender gespeeld. Ik word steeds fitter. Ik train hard. Ik ben nog niet helemaal honderd procent, want ik kom terug van een lange vakantie in Zweden. Maar ik word met de week beter."