Freek Thoone gelooft weer in een wonder voor Achilles

GROESBEEK - Aanvoerder Freek Thoone was de aanjager van Achilles bij de knappe 4-3 zege op FC Eindhoven.

"Dit was fantastisch. Hier zaten we heel lang op te wachten met z'n allen."

Thoone was ouderwets op dreef en speelde op het randje. "Ja, dat is het minste wat we kunnen doen. Daar moeten we meer in doen dan de tegenstander. En dat heeft vandaag misschien wel de doorslag gegeven. We bleven ervoor gaan. Ondanks dat we het de tweede helft lastig hadden, bleef ik geloven dat we konden winnen. Voor mij eindelijk een doelpunt. Daar zat ik lang tegenaan te hikken. Ik hoop dat er nog een paar mogen volgen."

Achilles'29 heeft nog veertien wedstrijden om degradatie te voorkomen. "Er moet een wonder gebeuren om het nog te halen. Maar we geloven er nog in. Als we zelf winnen, kunnen we ook naar de rest kijken. En we zijn drie punten ingelopen."