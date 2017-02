Opgeluchte Henk de Jong: dit hadden we even nodig, heerlijk!

DOETINCHEM - Henk de Jong zette zijn ploeg tactisch anders neer en had tegen zijn oude club Cambuur succes. 'Het publiek heeft ons er doorheen gesleept.'

De zege werd gevierd alsof de derde periodtitel was gewonnen. Het was te begrijpen; De Graafschap moet van heel ver komen en iedereen op De Vijverberg snakte naar een overwinning. Na vier nederlagen werd het ineens 3-0 tegen Cambuur. 'Natuurlijk ben ik opgelucht. Dit voelt heerlijk. Het publiek was fantastisch. Grote complimenten. Ik weet ook wel, het voetbal moet nog veel beter maar dit hadden we nu wel even nodig.'

Vijf verdedigers noodzaak

De Jong puzzelde de afgelopen dagen en kwam tot de conclusie dat het centrum extra dicht moest zijn. 'Zij komen veel door de as. Zijn misschien wel de best voetballende ploeg van de Jupiler League. Misschien gaan ze wel promoveren', had de Fries lovende woorden voor zijn oude werkgever. 'En dan spelen hun backs ook nog hoog. Je kunt niet anders dan met vijf man achterop spelen tegen Cambuur. Anders kom je echt mensen tekort.'

Zon schijnt

De Graafschap worstelde en kwam op de eigen Vijverberg bovendrijven. De fans op de Spinnenkop scandeerden even de naam van De Jong. 'Alles gaat hier veranderen. Maar het moet wel samen. Dat merk ik hier wel, anders wordt het moeilijk. Over drie maanden schijnt hier de zon weer, let op. We gaan proberen hier weer een grote club van te maken', was De Jong zoals altijd optimistisch.