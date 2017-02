Pauline Krikke burgemeester in Den Haag

ARNHEM - Pauline Krikke is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Den Haag. De oud-burgemeester van Arnhem volgt Jozias van Aartsen op.

Krikke (VVD) was van 2001 tot 2013 burgemeester van Arnhem. Daarvoor was ze wethouder van Amsterdam.

Krikke is Eerste Kamerlid en actief als consultant en toezichthouder voor de overheid en het bedrijfsleven. In november 2016 werd Krikke benoemd als voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Krikke was na haar vertrek als burgemeester kort directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Krikke stopt met Eerste Kamer

Volgens Rachid Guernaoui, voorzitter van de vertrouwenscommissie in Den Haag, stopt Krikke als lid van de Eerste Kamer. 'Over de nevenfuncties gaat zij in gesprek met de raad.'

Krikke heeft volgens Guernaoui al twee jaar een huis in Den Haag. Hij noemt haar 'de allerbeste kandidaat en daarnaast ook nog een vrouw. Een win-win-win-situatie.'

Krikke begint 30 maart in Den Haag.

