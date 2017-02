Rivierpark Nijmegen valt in de prijzen

NIJMEGEN - Rivierpark Ruimte voor de Waal in Nijmegen heeft de Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken.

Rivierpark in hart van de stad

Bij het waterveiligheidsproject Ruimte voor de Waal is de dijk 350 meter landinwaarts gelegd en is een nevengeul gegraven. Hierdoor is Nijmegen beter beschermd tegen hoogwater, maar is er ook in het hart van de stad een bijzonder rivierpark ontstaan met een eiland in de Waal. Volgens de jury is 'Nijmegen erin is geslaagd met groot vakmanschap een enorme meerwaarde voor stad en ommelanden te creëren.'

Wethouder Bert Velthuis reageert verheugd op het winnen van de prijs. 'We zijn erg trots op deze prijs. Het bijzondere aan dit project is de combinatie tussen waterveiligheid, wonen en recreatie. Het rivierpark is uniek en nu al erg populair in Nijmegen.'

Internationale belangstelling

Het project Ruimte voor de Waal maakt deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier om Nederlands rivierengebied beter te beschermen tegen hoogwater. Het project is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Het won de Waterfront Award in New York, trok honderden bezoekersgroepen uit het buitenland, kwam veelvuldig aan bod in de buitenlandse media en werd gepresenteerd aan onder andere de Wereldbank en het Amerikaanse congres.

Nederlandse Bouwprijs

De Nederlandse Bouwprijs wordt sinds 1991 een keer in de twee jaar uitgereikt. Doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw én het stimuleren van het veelzijdige bouwtalent in Nederland. De Nationale Bouwprijs van 2015 ging ook naar een Nijmeegs project. Toen won de nieuwe stadsbrug De Oversteek de prijs in dezelfde categorie.