Honderden hennepplanten in rijtjeshuis

AALTEN - De politie heeft maandagavond een aanzienlijke hennepkwekerij ontmanteld in Aalten. Agenten troffen na binnentreding zo’n 300 planten aan.

De hennepkwekerij met volgroeide planten werd aangetroffen in een woning aan de Nijverheidsweg. De politie heeft nog niemand aangehouden in verband met de wietplantage. De kwekerij is ontruimd en de planten zijn vernietigd.



Dergelijke kwekerijen zorgen voor een groot brandgevaar, vaak vanwege slecht aangelegde en illegaal afgetapte stroomvoorziening.