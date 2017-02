Topschaatser schaatst met vluchtelingen en bieb wil dat we gezond leven. Dit is het nieuws van dinsdag 7 februari

ARNHEM - Bijzonder, vluchtelingen die leren schaatsen. Een Gelderse schaatsheld begeleid hen. Het water in de Gelderse rivieren staat extreem laag. En dan komt er opeens van alles tevoorschijn, dat normaal door het water niet zichtbaar is. En gaat de bibliotheek zich nu ook al bemoeien met onze leefstijl? Dit is het nieuws van dinsdag 7 februari.

Schaatskampioen schaatst met vluchtelingen

De een helpt vluchtelingen met het leren van de Nederlandse taal. Anderen helpen bijvoorbeeld Afrikaanse vrouwen met fietsen. En de bekende schaatser Stefan Groothuis uit Empe schaatst met vluchtelingen. Onze verslaggever is er vandaag bij en maakt een reportage.

Laagwater onthult wortelpracht

Het water staat laag in de Gelderse rivieren. Dat levert mooie plaatjes op en één van de mensen die die plaatjes vastlegt is Jean-Paul Opperman. Zo laat een groep bomen bij het Eiland van Maurik opeens de wortels zien. Een zeldzaam gezicht. De waterstand is dan ook wel heel erg laag.

Bieb spoort aan tot gezond leven

Bibliotheek Rivierenland, de GGD en Ziekenhuis Rivierenland hebben een nieuw gezondheidsplatform SamenWel gelanceerd. Op de website staan films over leuke gezondheidsbevorderende activiteiten. De filmpjes zijn met name gericht op laaggeletterden. Deze groep is vaak minder geïnformeerd over gezond leven.