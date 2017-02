Filmpjes promoten gezonde leefstijl in Rivierenland

TIEL - Trots kijken ze naar hun filmpje op het witte doek Marit van Helden en Lotte de Koff uit Ophemert. De twee zijn deelnemers aan een wandelgroep in hun dorp. Lotte wilde weer gaan bewegen nadat zij ernstig ziek is geweest en de wandelgroep van Marit biedt uitkomst.

Hun verhaal wordt verteld in één van de filmpjes op de nieuwe website SamenWel. De website probeert vooral mensen die moeite hebben met lezen te bereiken. In het Rivierenland zijn dat er relatief veel.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben ook vaker gezondheidsklachten. De filmpjes van SamenWel laten plaatselijke initiatieven zien, zoals de wandelgroep van Marit van Helden, maar ook video's over kookclubjes die met gezonde voeding bezig zijn.

De filmpjes zijn niet alleen op de nieuwe website te zien, maar ook in de wachtruimtes van het Ziekenhuis Rivierenland of op speciale bijeenkomsten. De site SamenWel is een initiatief van de Bibliotheek Rivierenland, de GGD en Ziekenhuis Rivierenland.

Marit en Lotte zijn blij met hun filmpje en dinsdagmiddag gaan ze weer wandelen in Ophemert.