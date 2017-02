Adele-show Lisa Lois groot succes

WAGENINGEN - Er is veel belangstelling voor de Adele-show van de Wageningse zangeres Lisa Lois.

Ze komt op 5 maart met een extra Lisa Lois sings: Adele in De Helling in Utrecht. Het eerste concert daar, een dag eerder, is uitverkocht. De Wageningse gaf al twee uitverkochte concerten in Poppodium De Meester in Almere.

Ook voor de optredens in Mezz in Breda en in Luxor Live in Arnhem zijn geen kaarten meer. Alleen het concert op 10 maart in Hedon in Zwolle is nog niet uitverkocht.

X-Factor

Lisa Lois (echte naam: Lisa Hordijk) werd in 2009 bekend door het programma X-Factor, dat ze won. Ze scoorde een nummer 1-hit met Hallelujah.

Tijdens X-Factor zong Lois het nummer Make You Feel My Love van Adele: