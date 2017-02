Trucker betrapt met twee telefoons in de hand tijdens het rijden

NEEDE - Appen tijdens het rijden, het is verleidelijk maar het mag niet. De politie Berkelland schreef vandaag tien bekeuringen uit voor bestuurders die met hun telefoon in de weer waren.

Eén vrachtwagenchauffeur was wel heel druk: hij had een telefoon in zijn linker- én in zijn rechterhand. De trucker kreeg daarvoor een proces-verbaal.

Behalve de boetes voor het vasthouden van een telefoon werden ook drie prenten uitgedeeld voor het niet dragen van de autogordel.

