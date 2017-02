Vijverberg in extase: eindelijk weer eens een ruime overwinning voor de Superboeren

Foto: Will Kuijpers

DOETINCHEM - De Graafschap heeft eindelijk weer eens een resultaat geboekt. Uitgerekend tegen zijn oude club Cambuur Leeuwarden pakte trainer Henk de Jong zijn eerste punten. De Achterhoekers zegevierden op karakter met 3-0.

GOAL!! De Graafschap scoort zelfs nog een derde goal. Invaller Straalman maakt in blessuretijd 3-0! Daarna wordt er direct afgefloten.

GOAL!! 80e: El Jebli brengt de Vijverberg in extase en scoort de waarschijnlijk beslissende 2-0 in een onvervalste counter. Eindelijk weer een overwinning. Het is nu heel dichtbij voor De Graafschap.

76e De Graafschap heeft Van Overbeek gebracht en komt nu ook met Lion Kaak om de voorsprong te consolideren.

74e: Cambuur dringt aan en wordt gevaarlijker. De spanning neemt toe. Bednarek redt bij een vlammend schot van Barto en De Graafschap heeft daarna geluk bij de 2e paal waar het helemaal open ligt.

Foto: Will Kuijpers

60e: Spanning op de bank tijdens de 2e helft: houdt De Graafschap het vol? Weinig kansen tijdens dit duel. Het is simpelweg een slechte wedstrijd op een armoedig veld!

GOAL!! 55e: daar is ie dan! Anthony van den Hurk brengt De Graafschap met een laag schot op 1-0 . Het publiek staat op de banken! Toch weer 8000 mensen vanavond

48e: Van den Hurk bijna! Cambuur keeper Zeinsta gooit zich er voor.

El Jebli komt er in voor de onzichtbare nieuwe speler van De Graafschap Daryl van Mieghem

foto onder: De Graafschap staat klaar om het veld weer op te komen. Parzyszek (nr 9) had de enige kans voor de Achterhoeker.

45e: het is rust op De Vijverberg: Cambuur is beter in een tot nu toe heel matig duel.

38e: opstootje wordt in de kiem gesmoord, maar zorgt er wel voor dat het thuispubliek er nog wat meer achter kruipt in Doetinchem.

30e min: het is opnieuw zeer matig wat De Graafschap laat zien. Het eerste schot richting doel is van clubtopscorer Parzyszek maar gaat ruim naast.

22e min: soms is het echt huilen met de pet op: Linthorst schiet de bal wel tien meter achter de man zo de zijlijn over. Nog geen grote mogelijkheden! Wel felle duels!

14e min: het eerste geel is voor Van den Hurk van De Graafschap

9e: eerste gevaar komt van Cambuur: Lillipaly schiet langs de muur een vrije trap op goal, maar Bednarek zit er goed bij.

Foto: fraai sfeerbeeld van achter het doel op het veld bij opkomst

2e: De Graafschap zoals verwacht met een versterkt centrum met Lammers, Linthorst en Nieuwpoort.

Foto onder: een gespannen Henk de Jong 10 seconden voor de aftrap

20:00 uur: de wedstrijd, onder toeziend oog van AZ-coach John van den Brom, is begonnen! Van den Brom bekijkt Cambuur met het oog op de halve finale beker begin maart.

19.59 uur: geconcentreerde blik bij aanvoeder Marc Diemers net voor de opkomst.

19.53: Bryan Smeets verbijt zich op de bank. Hij is duidelijk zeer ontevreden dat ie door Henk de Jong is gepasseerd.

19.42: De mascotte is er klaar voor. Wordt het weer een martelgang vanavond of recht De Graafschap de rug en komt er eindelijk weer spektakel in Doetinchem?

19.18: De Graafschap zal achterin extra zekerheden inbouwen vanavond. In de defensie staan vijf verdedigers met daarvoor een blok van twee (Diemers en Klaasen). Voorop 3 spitsen: Van den Hurk, Parzyszek en Van Mieghem

19.16: uur: opstellingen als volgt:

De Achterhoekers staan er onthutsend slecht voor in de Jupiler League. De ploeg van eerst trainer Jan Vreman en sinds de winterstop Henk de Jong heeft alleen Dordrecht en Achilles nog onder zich.

19.14 uur: De spelers van Cambuur Leeuwarden inspecteren het veld van De Vijverberg. Die is niet in beste staat!

Cambuur is de ex-club van De Jong waarmee hij in 2013 kampioen werd in de Jupiler League. Nu heeft de flamboyante Fries met De Graafschap nog geen competitieduel gewonnen. De Graafschap verloor dit seizoen al 15 keer en won slechts 5 keer.

19.01 uur: Michiel Fukking van Regio 8 geeft vanavond voor de 100e keer verslag op de radio van De Graafschap. Daarom heeft hij een enorme taart meegenomen.

voetbalhumor in de perskamer: 'zelfs de slagroom is zuur bij De Graafschap.'

18.54: Nooit opgeven en positief blijven hoort bij De Graafschap. De jeugd gelooft nog in de toekomst

Uit de oude doos toen het nog genieten was op De Vijverberg. Ted van de Pavert en Hidde Jurjus: twee steunpilaren en sfeermakers. Ze worden dit seizoen node gemist.