'Youri of Jordy' steelt brommer tijdens proefrit

ZUTPHEN - Waar is mijn Derbi Senda-brommer? Dat wil een man uit Zutphen graag weten. Hij had zijn brommer op internet te koop gezet.

Een potentiële koper meldde zich en er werd via de telefoon een afspraak gemaakt: zondagavond 20.00 uur.

De bewoner van de Ina Boudier-Bakkerlaan kreeg die avond inderdaad bezoek. Maar toen de 'koper' een proefrondje ging maken, kwam hij niet meer terug. Hij was er zonder helm vandoor gegaan in de richting van de Leestenseweg.

Rode jas en grijze muts

Volgens de gedupeerde verkoper was de dief een man van zo'n 1.80 meter lang met slecht onderhouden tanden. Hij was tussen de 20 en 25 jaar oud, droeg een rode jas met bontkraag en een grijze muts. Ook had hij een spijkerbroek en Nike-schoenen aan.

De dief noemde zichzelf Youri of Jordy. Iedereen die de brommer gezien heeft na de proefrit, kan contact opnemen met de politie.

