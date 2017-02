Wereldprimeur met bijzondere stof uit afval

ZUTPHEN - Waterschap Rijn en IJssel bouwt binnenkort naast de bestaande zuivering in Zutphen een fabriek bouwen waar de nieuwe duurzame grondstof NEO-alginaat gewonnen wordt. Een wereldprimeur. Maar wat kunnen we allemaal met dit bijzondere stofje?

NEO-alginaat komt uit restwater en heeft als bijzondere kenmerken dat het extreem goed water vast houdt, maar ook afstoot. Maarten Schaafsma van het waterschap weet alles van de nieuwe grondstof en werkt nu nog in een klein laboratorium vlakbij de plek waar straks de nieuwe fabriek moet komen. ' Ja het is nu nog een pionieren, we maken nu ongeveer één liter NEO-alginaat per dag. '

In de centrifuge

Het proces is volgens Schaafsma niet heel ingewikkeld, maar kost wel tijd. 'We zijn ongeveer 4 uur bezig om de aliginaat uit het afvalwater te extraheren.' De slib gaat in een gewone kookpan met soda. Daarna moet het in bekers in een centrifuge. Als het goed is kan na afloop dan de NEO-alginaat er uit gehaald worden.

NEO-alginaat is onder andere toepasbaar als verdikkings- of lijmmiddel en stabilisator. Daardoor kan het goed gebruikt worden voor de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. 'Bij papier werkt het bijvoorbeeld waterafstotend.'

Apetrots

Het waterschap investeert 11 miljoen in deze eerste NEO-alginaatfabriek van de wereld. Dijkgraaf Hein Pieper is trots. 'Ja ik ben apetrots en ik denk met mij ook de andere betrokken partijen. Op deze manier halen we uit een afvalstof een grondstof, dat is toch uniek. '

NEO-alginaat wordt tot nu toe gewonnen uit zeewier in China. Daarom wordt het nog maar beperkt gebruikt. De nieuwe grondstof zal hier gewonnen worden uit het restwater van de zuivelproductielocaties van FrieslandCampina in Lochem en Borculo en via persleidingen naar de nieuwe fabriek in Zutphen gaan.

Minder slibafval

De nieuwe fabriek komt op industrieterrein De Mars in Zutphen. Naast het produceren van de duurzame en unieke grondstof NEO-alginaat, zuivert de fabriek het restwater en produceert een kwart minder slibafval. Het waterschap maakt ook gebruik van subsidies van onder meer de provincie en het Ministerie van Economische Zaken en de kennis van onder andere de TU Delft.

Ook wordt in samenwerking met marktpartijen gezocht naar nieuwe toepassingen voor het product. Gesprekken met potentiële afnemers zijn nu gaande. De fabriek moet in de loop van 2019 klaar zijn.