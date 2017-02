Arnhem: betalen voor vuilniszak met restafval

ARNHEM - Arnhemmers gaan vanaf 1 januari 2018 betalen voor iedere keer dat ze een vuilniszak met restafval in een ondergrondse container gooien. Dat is het voorstel van burgemeester en wethouders.

Het gaat om het zogenoemde diftarsysteem. Nu betalen Arnhemmers nog een vast tarief per jaar: een alleenstaande is 182 euro en 28 cent kwijt, meerpersoonshuishoudens betalen 246 euro.

Vanaf 2018 betaalt ieder huishouden 104 euro, is het voorstel van B&W. Daarbovenop komt een bedrag voor elke vuilniszak die in de container wordt gestopt. B&W gaan voorlopig uit van 1,63 euro per zak.

Meer afval scheiden

Volgens het college worden inwoners zo gestimuleerd meer afval te scheiden. Volgens de gemeente is dat nodig. Arnhem zit nu op gemiddeld 225 kilo restafval per jaar. B&W willen richting de 100 kilo per inwoner.

B&W vinden diftar een logisch vervolg op het 'omgekeerd inzamelen' in Arnhem, waarbij inwoners hun restafval naar een ondergrondse container moeten brengen. Voorheen konden Arnhemmers het restafval in de grijze container doen.

Minima moeten ook betalen

Arnhemmers met een minimuminkomen betalen nu nog geen afvalstoffenheffing. Bij het nieuwe systeem doen ze dat wel. Wel krijgen ze 75 procent korting op het vaste tarief en zijn de eerste twaalf stortingen van restafval per jaar gratis.

De gemeenteraad beslist waarschijnlijk in maart of het diftarsysteem in Arnhem wordt ingevoerd.

