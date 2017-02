Meeste tips via Meld Misdaad Anoniem komen uit Oost-Nederland

HOEVELAKEN - De politie kan steeds vaker rekenen op anonieme informatie over criminele activiteiten. Dat komt doordat het afgelopen jaar weer meer tips zijn binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem. Bijna 17.000 tips kwamen daar in 2016 binnen. De meeste tips komen uit Oost-Nederland.

Op 24 januari pakt de politie vier Rotterdammers op. Ze zouden eind september een vrachtwagen in Beneden-Leeuwen hebben klemgereden. Die vrachtwagen had een lading bananenpuree aan boord en was op weg naar een bedrijf in Beneden-Leeuwen. Maar tussen die bananenpuree zaten ook sporttassen verstopt. Sporttassen met kilo's cocaïne, goed voor miljoenen euro's.

Klopjacht

De overvallers rijden op 27 september de vrachtwagen klem en nemen de tassen mee. De politie begint meteen een grote klopjacht, maar de daders weten te ontkomen. Tot Opsporing Verzocht er aandacht aan besteed. Er komen tips binnen bij Meld Misdaad Anoniem en mede daardoor kan de politie de verdachte Rotterdammers in de boeien slaan.

Het is een van de voorbeelden van het succes van het onafhankelijk meldpunt, dat in Hoevelaken zit. Meld Misdaad Anoniem ging als proef van start in 2002. In de vijftien jaar dat het meldpunt nu bestaat, blijft het aantal meldingen stijgen. De meeste meldingen komen uit politieregio Oost-Nederland, waar Gelderland en Overijssel onder vallen. Vanuit deze provincies komen er elke dag zeven à acht tips binnen bij Meld Misdaad Anoniem, zo blijkt uit de jaarcijfers.

Als je alleen naar Gelderland kijkt, kom je op 1765 meldingen.

In de meeste gevallen gaat het volgens Meld Misdaad Anoniem om bruikbare tips en leidt het tot nader onderzoek door de politie. De meeste meldingen hebben betrekking op hennepkwekerijen en andere drugszaken.

Misdrijven voorkomen

Zo brengt een tip bij Meld Misdaad Anoniem de politie in april op het spoor van een hennepkwekerij in Epe. In een bedrijfspand aan de Hoofdstraat staan 775 planten, met een geschatte straatwaarde van 63.500 euro. Twee mannen en een vrouw worden aangehouden.

In dit kaartje zijn meer voorbeelden te zien van zaken die (mede) zijn opgelost door tips van Meld Misdaad Anoniem. Klik op de marker voor meer informatie:

Volgens Meld Misdaad Anoniem zijn er in Gelderland 136 zaken opgelost door tussenkomst van het meldpunt. De anonieme tips zouden ervoor gezorgd hebben dat de politie 277 verdachten kon aanhouden, dat er 22.291 hennepplanten in beslag konden worden genomen en twee vuurwapens. Ook zouden vijf misdrijven zijn voorkomen.