Klap na klap: geen tehuis voor de paarden en dan ook nog een inbraak

EIBERGEN - Klap na klap voor Edith Wiersma uit Eibergen. Dacht ze in België een mooi plekje te hebben gevonden voor haar paarden waarvoor ze niet meer kan zorgen, blijkt dat plekje niet geschikt te zijn. En tot overmaat van ramp is er ook nog eens bij haar ingebroken.

De inbraak was zondagnacht. Uit de keet achter haar huis zijn zes zadels gestolen, waaronder vijf speciale van een zorgboerderij op het terrein van Wiersma's Rainbow Riders Ranch.

De zorgboerderij is van Marianne Scherps. Zij gebruikt de zadels voor lessen met gehandicapte kinderen. 'Ze kan nu geen kant op.' Van Wiersma is een westernzadel gestolen.

Werk van een bekende

Het gaat om zogenoemde boomloze zadels voor paarden met een ronde rug, die de gehandicapte rijders meer steun geven. De dief moet een bekende zijn geweest, vreest Wiersma. 'De sleutel naar de keet hangt in de stal. Op een plekje waar je niet zomaar gaat kijken. Het moet iemand zijn die ervan weet. Net vannacht had ik de buitenverlichting uit en was het hekje naar de buren niet op slot.'

En Wiersma heeft al zo'n vervelende week achter de rug. De plek in België waar ze dacht haar twintig paarden 'met een rugzakje' te kunnen stallen, bleek ongeschikt. De paarden bleken er maar voor een korte periode terecht te kunnen, de stallen bleken geen ramen te hebben die open kunnen en de kosten waren ook nog eens veel te hoog. 'Ja, het zijn roerige tijden.'

Noodoproep op Facebook

De Eibergse deed vorige maand op Facebook een noodoproep. Ze vroeg mensen om haar honden en paarden te adopteren, omdat zij en haar man niet meer voor de dieren kunnen zorgen. De dieren moeten voor 1 mei weg. Ze kunnen niet langer het landgoed huren omdat het is verkocht. Vlak na dat slechte nieuws werd haar man getroffen door een beroerte. Hij is opgenomen in een revalidatiekliniek.

In Nederland wordt het sowieso lastig om een goed plekje te vinden, zegt Wiersma. Ze heeft nu een locatie in Frankrijk op het oog. Voor haar honden heeft ze intussen wel een mooi plekje gevonden.

