De bijl mag (nog) niet in 100 bomen

EPE - De provincie kan dinsdag niet verder met het kappen van ruim 100 bomen aan de Heerderweg in Epe. De rechter wilde maandagmiddag de voorlopige voorziening nog niet op heffen, waardoor de kap nu stil ligt.

In totaal wil de provincie 225 bomen aan de Heerderweg kappen voor het aanleggen van een nieuwe weg met aan beide kanten een fietspad.

Haast met kap

Vorige maand oordeelde de rechter dat de provincie voor ruim 100 van de 225 te kappen bomen een extra vergunning van de gemeente Epe nodig had. Die vergunning is inmiddels binnen, maar de rechter moet ook de zogenoemde voorlopige voorziening opheffen en dat kan niet eerder dan volgende week maandag. Een tegenvaller voor de provincie die haast heeft omdat alle bomen voor het broedseizoen dat 21 februari begint, gekapt moeten zijn.

'Geen kans voor bezwaar'

Vereniging Ons Mooie Epe (OME) was maandagmiddag ook bij de zitting, net als de gemeente Epe. OME vind het onaanvaardbaar dat de provincie de gemeente Epe heeft gevraagd de verleende kapvergunning per direct in te laten gaan. Inwoners van het dorp hebben zo geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Ook over deze kwestie doet de rechter niet eerder uitspraak dan volgende week maandag.