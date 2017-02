Mister NK Indoor Thijmen Kupers twijfelgeval voor zondag

LENGEL - Hij geldt als mister NK Indoor, maar het is onzeker of Thijmen Kupers zijn titel op de 800 meter zondag kan verdedigen.

De 25-jarige atleet uit Lengel kampt met de naweeën van een kuitblessure, waardoor hij dit indoorseizoen nog niet in actie is gekomen. Kupers won de laatste vijf jaar de nationale indoortitel op de 800 meter.

"Het is de grote vraag of ik fit genoeg zal zijn. Ik heb twee weken niks gedaan na die verrekking in mijn kuit. Ik heb alleen alternatief getraind, maar wel specifiek. Op de fiets lactisch werk gedaan en flink verzuurd. Het NK is een belangrijk doel, maar drie weken daarna is er een EK. En daar wil ik met een goed niveau aan de start staan."

Kupers neemt geen risico. "Ik ga deze week testen, maar als het mis gaat, dan gaat de stekker eruit voor het indoorseizoen. Dat zou ik heel jammer vinden, omdat er een Nederlandse titel te verdedigen is. En op het EK Indoor kan ik ook best wel goed zijn. Maar als het niet lukt, kan ik beter een heel goed outdoorseizoen draaien."