Eerste Wildcard voor Batavierenrace uitgereikt

NIJMEGEN - Hoofdsponsor van de Batavierenrace heeft de eerste ‘wildcard’ uitgereikt. De wildcards worden verspreid onder ploegen die uitgeloot zijn voor de wedstrijd. De overige wildcards worden binnenkort uitgereikt.

Dit jaar wordt de Batavierenrace voor de 45ste keer georganiseerd. Het is de grootste estafetteloop van Nederland. Het parcours loopt vanaf het Radboud Sportcentrum, door Duitsland en via de Achterhoek naar Enschede.

De totale lengte is 175 kilometer en wordt in 25 etappes gelopen. Het unieke is dat de race georganiseerd wordt voor en door studenten.