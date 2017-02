Komende uitzending: mooie coupe voor weinig, geen opvolger voor familiehotel, radio DJ's op leeftijd

ARNHEM - Zaterdag 11 februari in Gelderse Koppen

FAMILIEHOTEL

's Heerenberg - Hotel Heitkamp, een begrip in 's Heerenberg en omgeving, wordt al 90 jaar door dezelfde familie gerund. Maar daar komt nu een einde aan. Eigenaar Bennie Heitkamp is inmiddels 83, en hoewel hij nog hartstikke fit is, snapt hij ook dat het beter om te stoppen voordat het niet meer gaat. Het interieur van het hotel ademt nog de gemoedelijke sfeer van de jaren '50. Gelukkig hebben de nieuwe eigenaren beloofd dat ze in dezelfde stijl door zullen gaan. Bennie draait nog een laatste carnaval mee en kan dan eindelijk gaan genieten van zijn pensioen.

VOOR DE KLEINE KNIP

Doetinchem - 'Als je haar maar goed zit!' Maar wat als je heel weinig te besteden hebt? Marga Rijkse is kapster en knipt mensen met een klein budget voor 5 euro per beurt. Tijdens zo'n behandeling beginnen de klanten automatisch te praten over hun problemen. Zelf weet Marga ook hoe het is om op het randje te leven. Ze voedt haar 3 kinderen al 8 jaar alleen op en moet knokken om het hoofd boven water te houden.

RELIGIEUZE RADIO

Putten - Haar stem is haar handelsmerk. Coby Boot is al 80, maar weet van geen ophouden. Samen met haar man Hans maakt ze wekelijks een religieus radioprogramma op de lokale zender VOC Lokaal. Zij is de stem, hij doet de techniek. Het programma bestaat uit gedichten gevolgd door bijpassende kerkmuziek of liederen. Niet alleen in Putten weet ze de luisteraars te raken, zelfs in Canada zitten ze wekelijks aan de radio gekluisterd.