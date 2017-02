Ruzie Het Valkhof toch niet bij rechter

NIJMEGEN - De rechtszaak die de weggestuurde directeur Weijsters van Museum Het Valkhof had aangespannen om zijn baan terug te krijgen, gaat dinsdag niet door. Weijsters ziet na overleg met de Raad van Toezicht van het Nijmeegs museum af van het kort geding.

Besloten is de uitkomst van verschillende onderzoeken naar de gang van zaken in het museum af te wachten.

In december werd Weijsters weggestuurd door de Raad van Toezicht van het Museum in Nijmegen. Tot onvrede van de directeur zelf en het managementteam van Het Valkhof. Beide kampen zegden het vertrouwen in elkaar op.

'Belang museum ernstig geschaad'

De ondernemingsraad liet daarna in een verklaring weten nog vertrouwen in Weijsters te hebben en zegde het vertrouwen in de raad eveneens op. De OR is juist tevreden met de veranderingen die de directeur sinds zijn aanstelling heeft doorgevoerd. Dat geldt ook voor het personeel. In de verklaring staat dat ze de Raad 'een gebrek aan bestuurlijke professionaliteit en integriteit' verwijten, 'waarmee het belang Museum Het Valkhof ernstig wordt geschaad':

Interim-directeur Van Laarhoven is ondertussen als een soort museumdokter orde op zaken aan het stellen. Hij ontfermde zich ook al eens over het kwakkelende museumpark Oriëntalis en was ook voor de komst van Weijsters interim-directeur bij Museum Het Valkhof. Wat de museumdokter daar bij binnenkomst aantrof is niet in een middagje op te lossen. Van Laarhoven: 'Dat is in één woord onder te brengen; dat is ontreddering. Conflicten. Niemand weet dan eigenlijk waar het naartoe moet. En dat is een heel onprettige sfeer.'

Te dure verbouwing van tafel geveegd

Het geruzie gaat onder meer over een op handen zijnde verbouwing. Als de expositie Gladiatoren, helden van het Colosseum begin maart stopt gaat het museum een half jaar dicht voor die verbouwing. Die verbouwing was in eerdere plannen veel grootser van opzet dan nu. Toen Weijsters in september 2015 aan zijn werk als directeur begon heeft hij de uitvoering van de volgens hem onhaalbare verbouwingsplannen stopgezet om verdere financiële schade te voorkomen.

Er was al €800.000,- uitgegeven aan de plannenmakerij. De door de directeur van tafel geveegde plannen maakten plaats voor een bescheiden herinrichting van het museum. Dat is de verbouwing die in maart begint. Maar die plannen zijn volgens de directeur en het managementteam danig tegengewerkt door de Raad van Toezicht. Als gevolg daarvan leed het museum nog meer financiële schade.

Onderzoek moet duidelijkheid geven

De BankGiro Loterij zette de jaarlijkse bijdrage van 200.000,- euro stop. Dat is volgens de directeur en het managementteam te wijten zijn aan de besluiteloosheid van de Raad van Toezicht. De BankGiro Loterij is ontevreden over de in het verleden genomen beslissingen en met name het gebrek aan uitvoering van de plannen tot herinrichting.

De gemeente Nijmegen, subsidieverstrekker aan Het Valkhof, heeft onvoldoende vertrouwen in de bedrijfsvoering en de financiële situatie van het museum en verstrekt voorlopig alleen geld voor lopende zaken, maar zegt voorlopig geen subsidie voor de komende jaren toe. Er loopt een onderzoek naar de toekomst van het museum dat voor 1 april klaar zou moeten zijn.

In 2015 moest de vorige directeur, Marijke Brouwer, ook al het veld ruimen nadat bleek dat er onvoldoende vertrouwen tussen haar en de Raad van Toezicht was. Museum Het Valkhof is een van de grotere musea in Nederland en bezit de grootste collectie Romeinse archeologie van het land.

