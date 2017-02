Brute inbreker gezocht die bewoner toetakelt

Foto: Opsporing Verzocht

NIJMEGEN - De politie schakelt het publiek in om de man te zoeken die een brute inbraak pleegde in een huis aan de Waterstraat in Nijmegen. De bewoner raakte gewond en het 6-jarige kind is zwaar getraumatiseerd.

De inbraak gebeurde vrijdagavond 9 september. Die avond komen de bewoners rond 23.00 uur thuis. Ze treffen in hun huis twee mannen aan. De manlijke bewoner wil zijn 6-jarige zoontje en zijn hoogzwangere vrouw beschermen en probeert de inbrekers zijn huis uit te werken. De man is door de inbrekers zwaar mishandeld. Hij loopt daarbij blijvend oogletsel op. De Nijmegenaar ziet nog wel kans om één van de inbrekers in bedwang te houden tot de politie er is. Het gaat om een man van 20 uit Den Haag. Hij weigert de naam van zijn gevluchte mededader te noemen. Dat zou mogelijk een Haagse inbreker met de bijnaam Mano zijn. Opsporing Verzocht In de uitzending van Opsporing Verzocht vertelt het slachtoffer zijn verhaal en wat het geweld met zijn gezin heeft gedaan. Het programma wordt dinsdagavond uitgezonden om 20.30 uur via NPO1. De herhaling is woensdag 8 februari om 11.40 uur op NPO2. Zie ook: Inbraak met geweldpleging in Opsporing Verzocht

Woninginbraak bij jong gezin in de Waterstraat