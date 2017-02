Clubs met Ballen - Aflevering 21 8 februari

Vrijwilliger Martien van De Treffers met zijn vrouw en hondje Sissi

ARNHEM - In deze aflevering volgen we elftalleider Rob Blijleven van FC Lienden die in Veenendaal woont en daar met zijn club tegen GVVV speelde. Eigenlijk had hij dus met de fiets gekund, maar omdat de spelersbus rijdt moet Rob eerst naar Lienden om van daar uit vervolgens weer met de selectie naar Veenendaal te reizen.

Rob was jaren elftalleider bij de buurman van GVVV, DOVO, en heeft dus niet zo veel met GVVV. Een beladen wedstrijd dus voor de teammanager. De Treffers Bij De Treffers zien we Martien Appeldoorn die vele dingen doet bij de club en altijd samen met zijn trouwe kompaan, hondje Sissi. Jong Vitesse Ewout Gouw zat dicht tegen de eerste selectie van Vitesse aan toen hij ruim een jaar geleden ernstig geblesseerd raakte. Gelukkig staat hij tegenwoordig weer op het veld bij Jong Vitesse, na een stevige revalidatie. Pikante wedstrijd Komend weekend staat de wedstrijd Jong Vitesse-TEC op het programma. Voor TEC keeper Sebastiaan van der Sman een bijzonder potje omdat hij bij Vitesse werkt. Clubs met Ballen maakte met van der Sman een rondje langs collega's om de uitslag te voorspellen.