Spoedreparatie op A73, rijstroken zijn weer open

Foto: @WIS_Dries via Twitter

ARNHEM - Het verkeer op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht hadden maandag in de avondspits te maken met vertraging. Tussen Dukenburg en Malden was in beide richtingen een rijstrook afgesloten vanwege wegwerkzaamheden.

Het ging om een spoedreparatie. De verwachting was dat de weg rond 17.30 uur weer zou worden vrijgegeven, maar dat blijkt voor 17.00 uur al te zijn gelukt. Ter hoogte van knooppunt Ewijk was een omleiding ingesteld. Om 15.35 uur stond er tussen Wijchen en Malden een file van 4 kilometer stilstaand verkeer. Dat leverde een vertraging van zo'n 19 minuten op.