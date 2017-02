Bijna 1700 huishoudens Winterswijk korte tijd zonder elektriciteit

Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - Geen stroom in delen van Winterswijk maandagmiddag. Netbeheerder Liander meldde rond 15.00 uur dat de elektriciteit in delen van het Achterhoekse dorp was uitgevallen.

Volgens een woordvoerder van de netbeheerder waren 1670 aansluitingen getroffen, in de postcodegebieden 7101, 7105, 7106 en 7113. Er waren problemen met de wijkcentrales. Liander meldde rond 16.45 uur dat iedereen weer stroom had.