Zitskiër Niels de Langen wil olympische medaille

ARNHEM - Niels de Langen uit Heteren won vorige week brons op het wereldkampioenschap alpineskiën. Dat smaakt naar meer: de pas 18-jarige skiër heeft nu zijn zinnen gezet op de Paralympische Spelen van 2018 in Pyeongchang.

In het Italiaanse Tarvisio pakte De Langen een medaille op zijn allereerste wereldkampioenschap. De podiumplek is een beloning voor tien jaar hard werken om beter te worden in zijn sport. 'Ik dacht eigenlijk dat ik net naast het podium stond. Maar al gauw kwam mijn vriendin naar me toe 'je hebt 'm je hebt 'm! Maar ik had helemaal niet zo goed geskied. Maar blijkbaar toch best wel goed. Toch goed genoeg voor een derde plek.'

Bekijk de reportage:

Olympische plak

De Langen heeft tijdens de eerste training na het WK zijn vizier alweer op het volgende grote toernooi gezet. De Paralympische Spelen. 'Door mijn derde plaats ben ik geplaatst voor de spelen in 2018. Dat was al best lang mijn doel. En daar wil ook gewoon weer meedoen voor de medailles.'

Niels de Langen woont en traint op Papendal, hoewel zijn woonplaats Heteren niet ver weg ligt. 'Het is een half uur fietsen en dat halve uur wilde de bond liever in sportspecifieke training stoppen dan in het fietsen naar de training toe.'

De Paralympische Spelen worden volgend jaar gehouden in Pyeongchang in Zuid-Korea. De openingsceremonie is op 9 maart 2018.