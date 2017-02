Gepakt met zelfgemaakt pistool en tienduizenden euro's aan drugs

HEDEL - In Hedel, gemeente Maasdriel, zijn afgelopen weekend twee mensen aangehouden voor drugs- en wapenbezit.

Een van hen zat in een geparkeerde auto en hij gedroeg zich verdacht. Bij controle werden 10 xtc-pillen, 4 zakjes speed en 3 zakjes hennep gevonden.

Na onderzoek kwam nog een verdachte in beeld. Bij hem werd het zelfgemaakte werkende pistool ontdekt, net als munitie en ruim een kilo drugs, vermoedelijk speed. Ook werd er afgelopen weekend zo'n drie kilo gedroogde henneptoppen ontdekt.

De straatwaarde van de drugs is bij elkaar zo'n 40.000 euro, meldt de politie. Over de identiteit van de verdachten is niets bekendgemaakt.

