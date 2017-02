Snel zijn: paar honderd kaarten voor halve finale Sparta - Vitesse

ARNHEM - Vitesse krijgt 650 kaarten voor de uitwedstrijd tegen Sparta in de halve finale van de KNVB Beker. De Arnhemmers spelen de wedstrijd op 1 maart, in Rotterdam.

Een vol uitvak op het Rotterdamse Kasteel, bij de wedstrijd tegen Sparta. Daar zet Vitesse op in, zo is te lezen op de website van de club. De tickets worden online verkocht.

Als Vitesse de halve finale wint, dan zijn er in de finale een stuk meer kaarten beschikbaar: 17.500 in totaal. Die wedstrijd zal worden gespeeld in de Rotterdamse Kuip.

Supporters kunnen in maart richting de havenstad met de zogenoemde buscombi.

