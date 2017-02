Tweetal opgepakt na inbraak in schuur bij woning

Foto: politie

EWIJK - Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag in Ewijk twee mannen aangehouden. Ze worden verdacht even daarvoor een inbraak te hebben gepleegd in een schuurtje aan de Burgemeester Blessinglaan.

Bij hun inbraak namen de dieven een fiets mee, die weer is teruggegeven aan de eigenaar. Deze merkte rond 3.30 uur dat iemand aan het inbreken was in de schuur bij zijn woning. Eenmaal bij de schuur, waren de dieven al gevlogen. Ingeschakelde politieagenten zagen op de Prins Alexanderstraat een tweetal op een fiets. Bij het zien van de politie, sprong een van hen van de fiets. De andere man reed weg. Beide verdachten konden worden aangehouden. Het gaat om een 28-jarige en een 34-jarige Nijmegenaar.