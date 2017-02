Stier in slachthuis breekt los en slingert man de lucht in

Foto: Pixabay

DODEWAARD - Een stier bij het slachthuis in Dodewaard zag de bui vandaag kennelijk al hangen. Hij brak los en slingerde bij zijn ontsnappingspoging een man, die in de buurt aan het werk was, de lucht in.

De politie rukte uit en schakelde een jachtopzichter in om de stier neer te schieten, in de buurt van de Matensestraat. Omdat de stier geen horens had, bleven de verwondingen van de man beperkt. Hij werd ter controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.