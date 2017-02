Fotoserie: stier breekt los en slingert man de lucht in

DODEWAARD - Een stier bij het slachthuis in Dodewaard zag de bui vandaag kennelijk al hangen. Hij brak los en slingerde bij zijn ontsnappingspoging een man, die in de buurt aan het werk was, de lucht in.

De stier had geen horens. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tiel gebracht waar hij is opgenomen.

'De stier stond al in de slachtpijp', vertelt een medewerker van het slachthuis. 'Hij is achteruit gelopen en het hek achter hem stond per ongeluk open. De stier is omgekeerd en er vandoor gegaan.'

De politie rukte uit en schakelde een jachtopzichter in.

Foto: wijkagent Marcel van Mourik

Foto: 112 Nederbetuwe

Het dier hield zich een tijdje op achter een Chinees restaurant waar het beest werd omsingeld door agenten.

Foto: 112 Nederbetuwe

De stier is in de buurt van de Matensestraat doodgeschoten. Daarna is het loodzware dier met een vorkheftruck weggevoerd.

In oktober was er ook sprake van een losgebroken stier in Dodewaard, maar die kwam niet uit het slachthuis aan de Voorenswei in Dodewaard, zegt de medewerker van het bedrijf.