Seksuologe schrikt van delen blootfoto's

ARNHEM - Lunchgast op Radio Gelderland was maandag seksuologe Wil Berghuis. Rob Kleijs sprak met haar.

Praten op de radio over seks. 'Seks is iets waar je alleen over praat met iemand die je vertrouwt en van wie je weet: dit blijft onder ons', zegt de seksuologe uit Kesteren. Ze heeft een eigen praktijk en is ook verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Grenzen vervagen, constateert Berghuis. Veel jongeren komen in de problemen door sexting, het delen van blootfoto's via internet. Eén op de 15 doet eraan. 'Ik schrik hiervan', zegt ze.

Alles op het internet

Berghuis: 'We gooien tegenwoordig bijna alles op internet en met seksualiteit zijn we een grens over gegaan. Niet iedereen krijgt daar problemen mee, meer veel mensen wel.' Haar advies: 'Realiseer je van tevoren wat kan er gebeuren. Waar kan dit terechtkomen en wil ik dat eigenlijk wel?'

25 jaar getrouwd en geen seks

Niet alleen jongeren ervaren problemen op seksgebied. In de uitzending meldde zich maandag een vrouw die 25 jaar was getrouwd. 'Het was mijn tweede huwelijk. In de huwelijksnacht vertelde mijn man dat hij impotent was. Al die jaren zijn we niet met elkaar naar bed geweest. Hij is kortgeleden overleden. Ik heb vaak gedacht dat ik bij hem weg moest gaan, maar ik ben bij hem gebleven.'

Drie mogelijkheden, als het niet gaat

Kun je seks eisen? 'Nee, dat werkt niet', zegt Berghuis. 'Je hebt drie mogelijkheden, zeg ik tegen stellen die bij mij op spreekuur komen: je kunt doormodderen, je kunt weggaan of in therapie gaan.'

Tot slot: porno. Kijk er niet te veel naar, adviseert de seksuologe. 'Wat je ziet is maar een deel van de werkelijkheid. Vergelijk het met een stripverhaal: het is niet echt.'

Luister hier het interview terug: