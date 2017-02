Man verkoopt smoesjes aan de deur in Aalten, politie waarschuwt

AALTEN - Een man probeerde maandagochtend met een smoes binnen te komen bij mensen in Aalten. De politie waarschuwt voor hem.

'Zojuist een verdachte situatie behandeld in Aalten', schrijft de politie Oost-Gelre op Facebook. De man zou een verhaal hebben verzonnen over de garantie op keukenapparatuur.

De politie maakt mensen er op attent hem niet binnen te laten, mocht hij zich nog laten zien in of rond Aalten. De verdachte reed in een grijze Volkswagen Caddy waarvan het kenteken begint met VW-875. Hij is rond de 40 jaar oud en ongeveer 1.80 meter oud.

Wie de man ziet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.