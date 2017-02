Bibliotheek Wijchen genomineerd voor Beste Bieb 2017

foto: Bibliotheekblad.nl

NIJMEGEN - De bibliotheek in Wijchen is één van de zes genomineerden voor Beste Bibliotheek van 2017. Gedurende de maand februari kan het publiek stemmen, daarnaast krijgt ook een professionele jury een stem in de uitslag, die op 14 maart bekend gemaakt wordt.

De Wijchense bibliotheek is geen traditionele uitleenbibliotheek. Hoewel boeken lenen nog steeds kan, is er een uitgebreider programma om inwoners aan te spreken. Zo organiseert men praktische bijeenkomsten rondom de OV-chipkaart en het invullen van belastingaangiftes. Ook heeft er een succesvolle interculturele ontmoetingsdag voor vrouwen plaatsgevonden. De bibliotheek werkt vanuit de visie ‘100 talenten’. Deze werkwijze voor jeugdbibliotheken werd geïntroduceerd door Rob Bruijnzeels en wordt in Wijchen integraal toegepast. Centraal staat de opvatting dat mensen meervoudig getalenteerd zijn en zeker niet allemaal talig zijn. De bibliotheek wil zich daarom aanpassen aan haar potentiële publiek.

