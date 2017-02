Echtpaar krijgt steen door ruit: 'Ik zou niet weten wie we kwaad hebben gedaan'

DIEREN - Een echtpaar in Dieren kreeg afgelopen weekeinde een grote steen door de ruit. Dat gebeurde met zoveel kracht dat de kei midden in de woonkamer terechtkwam. 'Ik denk dat de dader bij het verkeerde adres stond, want ik zou niet weten wie we kwaad hebben gedaan', reageert de geschrokken bewoner.

De man woont met zijn vrouw aan de Doctor de Visserstraat. Hij vertelt dat hij in de nacht van zaterdag op zondag een onbekende man aan de deur had. 'Die vroeg naar Pietje Pech', blikt de bewoner terug. 'Ik had er meteen een vreemd gevoel bij, van hier klopt iets niet.'

Doffe dreun

Kort nadat de man was vertrokken, ging de vrouw des huizes naar bed. Toen zij in slaap was gevallen, hoorde haar man plotseling een doffe dreun. 'Ik was nog wakker en keek meteen uit het slaapkamerraam, want ik dacht dat een ruit van mijn bus aan diggelen was gegaan', legt de bewoner uit.

Toen hij geen schade aan de wagen zag, liep hij naar beneden. In de woonkamer trof hij vervolgens een enorme ravage aan.

Schrik zit er goed in

In een stoel lag een joekel van een steen. De kei was met kracht tegen de rugleuning geslagen en vervolgens op de zitting beland.

De schrik zit er goed in bij het echtpaar. De twee hebben geen idee wie het op hen heeft gemunt. 'Vermoedelijk gaat het om het verkeerde adres. Zo'n anderhalf jaar geleden is hier verderop ook al een steen door een ruit gegaan', weet de bewoner.

Wie vroeg naar Pietje Pech?

De politie is dringend op zoek naar de man die naar Pietje Pech vroeg. Volgens de bewoner is hij vermoedelijk blank, 20-25 jaar oud, 1.80 meter lang en heeft hij een normaal postuur en donker haar. De man sprak goed Nederlands en had een 3/4 bordeauxkleurige jas aan met zwarte randen.

De politie hoopt op tips, want 'dit had ook anders kunnen aflopen'.

Foto's: politie Dieren