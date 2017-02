Gabriël Parochie moet kerken in Achterhoek gaan sluiten

ULFT - De Achterhoekse Gabriël Parochie gaat herstructureren, waarbij zeer waarschijnlijk meerdere kerken de deuren moeten sluiten.



“Wij merken dat de betrokkenheid bij de kerk afneemt, ook bij onze Parochie Gabriël”, stelt diaken Theo Reuling. “Dat betekent, wil je je op de toekomst richten, wil je niet failliet gaan, dat je ook zaken moet aanpakken.” Het bestuur van de parochie, met onder meer kerken in Didam, Beek en Braamt, heeft besloten een herstructureringsplan op te stellen. “Daarover gaan we nu de komende maanden nadenken. In mei komt daar een concreet plan uit.” Op dit moment heeft de parochie twaalf kerken in het bezit, waarvan er elf in gebruik zijn. Het is met het oog op de toekomst niet denkbaar dat deze allemaal nog gebruikt zullen worden. “In het beleidsplan hebben we nu ook al geschreven dat we in de toekomst met de helft van de kerkgebouwen verder kunnen”, aldus Reuling.



De kleine kern Braamt heeft op dit moment nog een kerk, maar het is niet zeker of deze voort kan bestaan. “Als dat in Braamt zou gebeuren zou dat heel pijnlijk zijn. Want de kerk maakt een essentieel onderdeel uit van die dorpen. Er is al zoveel verdween aan scholen en winkels, dus dat zou dus ontzettend veel pijn doen.” Pastoor Jurgen Jansen kan dan ook niet goed inschatten hoe de parochianen zullen reageren op het nieuws. “Dat zal heel verschillend zijn. Sommigen hadden het misschien al verwacht, voor sommigen zal het een complete verrassing zijn.”