Condoleanceregister voor overleden wethouder

BRUMMEN - Inwoners van Brummen kunnen vandaag en morgen het condoleanceregister tekenen voor de overleden wethouder Koos Paauw.

De CDA'er overleed woensdagavond onverwachts, op 62-jarige leeftijd. Hij was in het ziekenhuis opgenomen met serieuze gezondheidsklachten, maar er werd rekening mee gehouden dat hij op korte termijn zijn werk weer op zou kunnen pakken.

Inwoners kunnen hun medeleven betuigen tijdens kantoortijden op het gemeentehuis. Er kan ook worden getekend in Plein Vijf in Brummen en het Tjark Riks Centrum in Eerbeek.

De uitvaart van Paauw is dinsdagochtend in Brummen. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend. Vanwege het overlijden van de wethouder gaat het tweewekelijkse inloopspreekuur dinsdag 7 februari niet door.

