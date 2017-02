Klachtenregen over regiotaxi Avan; ook SP start meldpunt

ARNHEM - Ook de SP in Arnhem is een klachtenmeldpunt gestart over regioververvoerder Avan. Volgens de partij regent het klachten vanwege nieuw provinciaal beleid, waardoor rolstoelers en mensen in een scootmobiel zonder indicatie van de gemeente geen gebruik meer mogen maken van de dienst.

Avan regelt het aanvullend openbaar vervoer in de regio Arnhem/Nijmegen. De vervoerder is vanaf september vorig jaar actief in deze regio. Tot die tijd regelde de provincie het regiovervoer. In november vorig jaar werd al een ander klachtenmeldpunt geopend. Toen kwamen er al duizenden klachten binnen over Avan. Die gingen vooral over de bereikbaarheid van het callcenter (65 procent).

De SP opent nu ook een meldpunt omdat door gewijzigd provinciaal beleid het vanaf 20 februari 2017 voor Ov-reizigers met een fysieke handicap niet meer mogelijk is met Avan te reizen. Het gaat onder meer om mensen die in een rolstoel zitten of een scootmobiel gebruiken. Deze reizigers kunnen bij de gemeente een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Reizigers met een indicatie vanuit de gemeente, die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel, mogen wel reizen met Avan.

De fractie van de SP heeft hierover vragen gesteld aan het college. Volgens de partij heeft de maatregel gevolgen voor enkele honderden inwoners van Arnhem.

Zie ook: Duizenden klachten over gehandicapten- en leerlingenvervoer Arnhem/Nijmegen