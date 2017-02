Vitessespeler maakt in E-Divisie gehakt van Twente

ARNHEM - Naast voetballen in de buitenlucht, valt de populairste sport ter wereld ook te beoefenen voor de televisie of computer. Er is zelfs een heuse E-Divisie opgericht. Dit is een online voetbalcompetitie waarin achttien E-sporters van Eredivisieclubs tegen elkaar de game FIFA 17 spelen. Die competitie is vandaag begonnen.

Na een kwalificatieprocedure hebben alle achttien Eredivisieclubs hun E-player gepresenteerd. Zij vertegenwoordigen hun club door één keer tegen elkaar spelen, voorafgaand aan ieder Eredivisie weekend. Het speelschema is gelijk aan de tweede seizoenshelft van de Nederlandse competitie. Aangezien na de winterstop de Eredivisie al vier wedstrijden onderweg is, wordt komende dagen een inhaalslag gemaakt.

Aan het eind van het seizoen krijgt de winnaar de schaal overhandigd en mag hij deelnemen aan de EA SPORTS FIFA 17 ULTIMATE TEAM™ CHAMPIONSHIP SERIES. Anders gezegd: de winnaar krijgt een plekje in de Champions League van het online voetbal. En alles is op verschillende manieren te volgen. Zo is het op tv te zien bij FOX en online via onder meer Nu.nl en YouTube.

E-player Vitesse en NEC

Ook de Gelderse clubs hebben een E-player gevonden. Romano Jansen is dit van NEC. Paskie Rokus gaat namens Vitesse proberen wedstrijden te winnen. Hij is in ieder geval goed begonnen. Jaimy van den Bogaard van FC Twente werd vanmiddag met 6-0 opgerold en daardoor mag de Arnhemmer zich koploper van de E-Divisie noemen.

Dat ging er zo aan toe:

'Van den Bogaard was ontzettend gespannen. Gelukkig had ik daar minder last van dankzij mijn ervaring', blikt de 21-jarige terug op zijn eerste wedstrijd in de online competitie.

Foto: Omroep Gelderland

Ook NEC deed digitaal goede zaken. Romano Jansen won met 4-1 van Willem II. En dat ging zo:

Voorwaarden E-sporter

Arnhemmer Rokus zegt dat hij op redelijk niveau voetbalde, maar op gegeven moment wist dat hij de top niet ging halen. Daarom ging de Vitesse-supporter op zoek naar andere de talenten die in hem zaten. Eén daarvan blijkt FIFA, want hij schreef tweemaal het Nederlands kampioenschap op zijn naam en is E-player bij Vitesse. 'Om dat laatstgenoemde te worden moest ik voldoen aan: leuke uitstraling, goede babbel, enthousiast, Vitesse-supporter zijn en natuurlijk goed FIFA kunnen spelen.' Nu hij het eenmaal is, is het geen kwestie van niks doen. 'Vitesse verwacht dat ik de nodige FIFA-uren maak. Ook drink ik in aanloop naar de wedstrijden geen alcohol en ga ik vroeg naar bed.'

Geld verdienen

Voor dit alles geven de geel-zwarten uit Arnhem een vergoeding. Dit is voor Rokus niet genoeg om van te kunnen leven en daarom werkt hij als adviseur bij de Rabobank. Enkele jaren geleden kon Rokus wel rondkomen van FIFA spelen, maar door een verandering binnen de game is dat niet meer mogelijk. Toch hoopt de E-sporter na dit seizoen door te gaan en dat de E-Divisie net zo groot mag worden als voetballen in de buitenlucht.