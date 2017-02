Politie rukt voor niets uit: 'auto te water' blijkt baggerboot

Archieffoto

BOVEN-LEEUWEN - De politie is maandagochtend halsoverkop naar Boven-Leeuwen gereden, waar een tractor in het water zou liggen. Eenmaal daar bleek het loos alarm: een passant had een baggerboot aangezien voor een landbouwvoertuig.

De politie West Maas en Waal werd rond 7.45 uur gealarmeerd. De melder had vanaf de N322 een tractor in de sloot zien liggen. Omdat de gewaarschuwde agenten niet wisten of de bestuurder er nog in zat, gingen ze met spoed ter plaatse. Gelukkig bleek er niets aan de hand: de passant had ter hoogte van de Geerstraat een baggerboot in de sloot gezien.