Heteren wil als dorp de energiemarkt op

HETEREN - Als eerste dorp van Nederland willen inwoners van Heteren zelf hun energie inkopen, opwekken en regelen. Van groenere en goedkopere stroom tot zonnepanelen op de daken van alle scholen. WATBETERS is de naam van dit bijzondere initiatief dat maandag is gestart.

Een deel van de opbrengst komt ten goede aan projecten in de lokale gemeenschap. Onderdeel van het project zijn educatieve energiebesparings- en milieuprogramma's voor de schooljeugd.

Burgemeester Toon van Asseldonk is enthousiast: 'De hele wereld is het er over eens: het moet duurzamer. Maar als gemeente Overbetuwe gaan we er ook echt wat aan doen. We zijn een weg ingeslagen om zo'n duurzame samenleving ook echt voor mekaar te krijgen. Via initiatieven waar we met z'n allen achter staan: inwoners, bedrijven, gemeente en maatschappelijke organisaties.'

Groener en betere leefbaarheid

Eén van de initiatiefnemers van dit project is Ronnie Groenewold, voorzitter van de Dorpsraad van Heteren. 'Heteren telt een kleine 2000 huishoudens. De komende 15 jaar geven die met elkaar zo'n 77 miljoen euro uit aan energie. Die enorme hoeveelheid komt vaak van verkeerde bronnen als kolen, olie en gas. Dat kan niet alleen groener, het kan ook goedkoper. Door energie zelf in te kopen en op te wekken, kan iedereen profiteren van groenere en goedkopere energie. Er is nog een voordeel, want er vloeit ook geld terug naar het dorp. Daarmee kan wonen in Heteren aantrekkelijker worden.'

De plannen gaan alleen maar door bij voldoende animo.