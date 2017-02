Honderd jaar Bond tegen vloeken; geen opgeheven vinger meer

ARNHEM - Lunchgast bij Radio Gelderland was vrijdag Frans de Koeijer van de Bond tegen vloeken uit Veenendaal.

De bond viert dit jaar het honderdjarige bestaan en doet dat onder meer met de uitgave van een glossy, Holy! Mensen van de bond reikten de glossy donderdag uit op het station in Arnhem.

Bond tegen vloeken werd in 1917 opgericht, nadat, zo vertelt De Koeijer, iemand in het noorden van het land zich stoorde aan het grove taalgebruik van militairen in de tram. 'Hij plaatste een oproep in een landelijke krant met de vraag of mensen een club wilden beginnen. Daar kwamen weinig reacties op en dat heeft hij toen zelf maar gedaan.'

De organisatie had al snel meer dan 10.000 leden. En dat aantal is al heel lang stabiel. Nederland is het enige land ter wereld dat een bond tegen vloeken heeft. Ooit in Engeland is het ook geprobeerd, League Against Swearing, maar daar is daarna weinig meer van vernomen.

Gooien van bommetjes werkt niet meer

Vroeger hief de bond de opgeheven vinger, maar door de komst van social media hanteert Bond tegen vloeken een andere strategie. 'We gooiden voorheen wel eens bommetjes in de samenleving en lieten die ontploffen. We begonnen ooit een offensief op Twitter en kregen reacties als: waar bemoeien jullie je mee. Mensen raapten die bommetjes op en gooiden ze terug.'

