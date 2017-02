Radboud Universiteit erft geld van oud-student

NIJMEGEN - Een oud-student van de Radboud Universiteit in Nijmegen, Theodoor Wubben, heeft de universiteit geld nagelaten voor een studiefonds.

Wubben, die vorig jaar op 81-jarige leeftijd overleed, volgde na zijn pensioen een masterstudie in Nijmegen. Hij wilde dat zijn geld naar studenten gaat, die door financiële problemen hun studie niet kunnen afmaken. Daarvoor wordt het Wubbenfonds opgericht. Wanneer dit in werking treedt, is nog niet bekend.

'Prachtige gift'

Rector magnificus Han van Krieken is verheugd en dankbaar. ‘De heer Wubben was zeer begaan met het lot van jonge mensen die door financiële problemen moeten stoppen met hun studie. Hij vertelde dat hij zelf in zijn jonge jaren een aantal keer een beurs heeft ontvangen waardoor hij, tegen alle verwachtingen in, toch kon blijven studeren. Hij wilde dit ook voor de studenten van nu mogelijk maken. Dit is een prachtige gift voor onze universiteit, en voor de volgende generatie studenten.’

Het is voor het eerst dat de Radboud Universiteit zo'n erfenis krijgt. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekendgemaakt.