APELDOORN - Volkert van der G. hoeft niet terug de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam deze morgen. Justitie vroeg om de Apeldoorner opnieuw vast te zetten, omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden.

De rechtbank is het daar dus mee oneens. Volkert meldde zich en voldeed dus aan zijn meldplicht. Het OM wilde de moordenaar van Pim Fortuyn een jaar achter de tralies hebben.

Volkert was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.

Van der G. kreeg achttien jaar cel voor de moord op Fortuyn in 2002 en kwam in 2014 voorwaardelijk vrij. Een van de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating was dat hij zich bij de reclassering moest melden, zodat zicht kon worden gehouden op hoe het met hem ging. Maar veel verder dan 'Ik meld mij, tot ziens' kwamen de gesprekken met hem niet.

De reclassering trok aan de bel, omdat hij op deze manier zijn werk niet kon doen. Het OM vindt dat een zeer ernstige overtreding.