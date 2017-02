Schattig, zo'n lammetje; geboortegolf bij schaapskooi houdt aan

RHEDEN - De 'bevallingsmarathon' bij de schaapskooi in Rheden is in volle gang. Vrijdagmiddag werden de eerste lammetjes geboren, deze maandag blijven de kleintjes nog steeds komen.

Op de heuvels van de Veluwezoom is het sinds afgelopen weekend lente. Het eerste lammetje werd daar vrijdagmiddag rond 14.30 uur geboren in de Rhedense schaapskooi. Dikke Toos werd de trotse moeder van twee lammetjes: een ooi en een ram. Verslaggever Thijs Boelens ging nogmaals langs deze morgen, en ja hoor... prompt kwam een lammetje ter wereld. Foto: Omroep Gelderland