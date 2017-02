Auto's maken 'flinke klapper'; bestuurster gewond naar het ziekenhuis

HEDEL - In het buitengebied van Ammerzoden (gemeente Maasdriel) zijn maandagochtend twee auto's op elkaar gebotst. Wijkagent Heleen Lievaart spreekt op Twitter van een 'flinke klapper'.

Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur bij een wegversmalling op de Korte Achterdijk. Door de klap raakte een van de bestuurders gewond.

Volgens Lieveld is de vrouw overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van haar letsel is niets bekend.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.